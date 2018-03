Afrique du Sud : RCL Foods finalise l’extension de son usine de production de nourriture pour animaux

(Agence Ecofin) - Le Sud-africain RCL Foods vient d’achever le projet d’extension, d’un coût de 150 millions de rands (12,5 millions $), de son usine de production de nourriture pour animaux à Randfontein, dans la province du Gauteng, rapporte Reuters.

Cette manœuvre devrait permettre de porter la capacité mensuelle de production de l’usine à 12 000 tonnes contre 7000 tonnes auparavant.

Avec cet investissement, la firme dont l’activité dans la volaille reste fragilisée par les importations à bas prix et la sécheresse, espère trouver un nouveau souffle en renforçant sa présence sur un marché sud-africain de l’alimentation animale, d’une valeur annuelle estimée à 5 milliards de rands (418 millions $).

« Idéalement, nous aimerions subir un moindre impact des facteurs comme la sécheresse et le dumping. Notre vision a été toujours claire: créer une entreprise alimentaire majeure », explique Miles Dally (photo), CEO de la compagnie.

La compagnie a enregistré un chiffre d’affaires en baisse de 2,4%, à 12,8 milliards de rands, et un EBITDA en progression de 33,4%, au terme de son premier semestre 2018 achevé en décembre dernier. Elle possède un portefeuille de plus de 20 marques dont le beurre d’arachide Yum Yum, la mayonnaise Nola et le sucre Selati.

Espoir Olodo