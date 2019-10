Côte d’Ivoire : KKO International lève 3,8 millions d’euros pour financer ses activités dans le cacao

(Agence Ecofin) - Le groupe belge KKO International actif dans la culture intensive de cacao en Côte d’Ivoire, a annoncé hier dans un communiqué, avoir augmenté son capital à hauteur de 3,8 millions d’euros.

Ce montant lui permettra de finaliser son unité de fabrication de chocolat « TREE-TO-BAR » basée dans le port d’Abidjan et de financer ses activités industrielles et agricoles.

La compagnie qui vise l’équilibre financier en 2020, exploite l’une des plus importantes plantations de cacao en Côte d’Ivoire, via sa filiale SOLEA et entend devenir le chef de file de la production responsable et durable de fèves à travers le monde.

Elle possédait au 30 juin 2018, une superficie de 2 580 hectares comptant 800 000 cacaoyers en système irrigué et veut atteindre d’ici la fin de cette année 1,2 million d’arbres plantés et irrigués.

Espoir Olodo

