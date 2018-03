AB InBev a réalisé en 2017, sa meilleure performance financière en trois ans

(Agence Ecofin) - Anheuser-Busch InBev (AB InBev), le premier brasseur mondial, a annoncé dans son rapport financier publié hier, avoir réalisé en 2017, sa meilleure performance financière, depuis trois ans.

En effet, le chiffre d’affaires global du géant de Leuven a crû de 5,1% à 56,4 milliards $, tandis que son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a bondi de 13,4%, à 22 milliards $.

D’après la compagnie, cette bonne santé financière est notamment liée au dynamisme des trois marques phares de son portefeuille de bières que sont Budweiser, Corona et Stella Artois. Ces produits stratégiques ont connu une croissance en revenus de 9,8%, dans un contexte où le volume global des ventes de l’entreprise n’a connu qu’une légère hausse de 0,2%.

A ce facteur, s’ajoutent les importantes synergies de revenus et de coûts associés (1,3 milliard $, au terme de son exercice 2017) à son rapprochement avec SABMiller, en 2016, pour près de 112 milliards $.

« Notre fusion avec SAB a dépassé nos attentes. Non seulement les synergies de coûts sont plus élevées que nous l’espérions, mais leur rythme de progression est aussi rapide », explique la firme.

Grâce à cette performance, AB InBev s’est affiché comme le groupe de biens de consommation, dont le revenu a le plus progressé, ces cinq dernières années, dans le monde.

La compagnie dispose d’un portefeuille de plus de 500 marques de boissons et possède plus de 155 000 collaborateurs, à travers le monde.

Espoir Olodo