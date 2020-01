Un jeune entrepreneur ivoirien devenu millionnaire grâce à l’élevage de poulets

(Agence Ecofin) - Ibrahima Ben Aziz Konaté (photo) est un entrepreneur qui valorise le secteur de l’aviculture en Côte d’Ivoire. Il est le fondateur de Volaille d’Or, une ferme d’élevage et de distribution de poulets située dans la localité de Bingerville.

La demande de viande de volaille est importante et croissante en Afrique. Pourtant, dans de nombreux pays, on continue d'en importer pour satisfaire la clientèle. Cela a poussé Ibrahima à faire son entrée sur le marché, avec pour ambition de proposer des poulets élevés localement, réduisant ainsi la consommation de viande surgelée.

L’initiative du jeune homme n’a pas tardé à séduire un grand nombre de consommateurs. Deux ans après le lancement de son activité et alors qu’il n’avait investi que 60 000 FCFA, il en est à un chiffre d’affaires de 3 millions FCFA par mois et vend plus de 500 poulets par jour.

Ibrahima Ben Aziz Konaté a aussi remporté plusieurs récompenses, dont le prix national d’excellence du meilleur chef d’entreprise « catégorie jeune » en Côte d’Ivoire, lors de la 4ème édition de la Journée nationale d’Excellence présidée par le président Alassane Ouattara.

Aïsha Moyouzame