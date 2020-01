Au Mali, Moussa Diarra se sert de déchets plastiques pour concevoir des drones

(Agence Ecofin) - Moussa Diarra est le fondateur de Millénium Technologies, une entreprise spécialisée dans la conception de drones à usage civil et militaire au Mali. Le drone, baptisé « Maliba », requiert 80% de matières plastiques pour monter des pièces comme le châssis, la carcasse et les hélices. Il utilise des récepteurs radio hors d’usage pour concevoir le moteur.

Dans une interview accordée à MaliCanal, Moussa Diarra affirme que ses drones ont une autonomie allant à 180 minutes et qu’ils peuvent envoyer des images à une distance de 375 km. Il cible divers domaines, notamment la sécurité et la défense, l’hydraulique, l’agriculture et les BTP.

Millénium Technologies a vendu plusieurs drones à des particuliers et à des structures au Mali, ainsi que dans certains pays d’Afrique de l’Ouest. L’entreprise emploie une vingtaine de personnes et a une capacité actuelle de production de 5 drones par mois.

Moussa Diarra projette de créer un « drone ambulance » pour la livraison des poches de sang entre différents centres de santé du Mali.

Aïsha Moyouzame