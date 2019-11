Au Rwanda, Sylvie Uhirwa développe « Tantine », une plateforme qui éduque les jeunes à la sexualité

(Agence Ecofin) - En Afrique, la sexualité demeure un sujet tabou dans beaucoup de familles. L’absence d’éducation à la sexualité est pour beaucoup un signe de bonne éducation, qui laisse sans réponse des questions que les jeunes peuvent se poser. Dans la culture rwandaise, les enfants préfèrent se rapprocher de leurs tantes plutôt que d’aborder le sujet avec leurs parents.

Pour combler ce vide, Sylvie Uhirwa et son frère jumeau Sylvain Hirwa créent l’application mobile et le site Web baptisés « Tantine », une appellation donnée affectueusement aux tantes. Tantine propose des informations sur la santé sexuelle et procréative destinées aux jeunes dans un format ludique en « kinyarwanda », la langue locale utilisée au Rwanda. Sur la plate-forme, les jeunes ont accès aux informations sur la sexualité, les maladies vénériennes, le cycle de menstruations, mais également des conseils autour du premier rapport.

«L’idée de créer cette plateforme m’est venue lors de la visite du camp de réfugiés de Mahama. J’ai été impressionnée par le nombre de jeunes femmes qui avait des enfants. Certaines étaient si jeunes qu’on avait du mal à croire qu’elles pouvaient déjà être des mères. La plupart m’ont assuré qu’elles n’avaient jamais eu d’éducation sexuelle, » se souvient Sylvie Uhirwa.

Sylvie n’a pas souhaité s’exprimer sur les revenus de l’application, mais l’accès aux informations est gratuit. Toutefois, les développeurs monétisent les applications gratuites par la publicité et les achats intégrés.

A ce jour, Tantine revendique plus de 4000 utilisateurs et les deux frères espèrent en faire profiter au maximum aux rwandais.

Aïsha Moyouzame