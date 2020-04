Cette start-up nigériane propose une plateforme en ligne dédiée au recyclage des déchets solides

(Agence Ecofin) - L’entrepreneur Savior Anyanwu a créé une plateforme en ligne qui permet de trier, de vendre ou d’acheter des déchets solides au Nigéria. Il utilise la reconnaissance d'image pour identifier les types de déchets. Un système GPS localise les différents points de dépôt et planifie automatiquement les ramassages auprès des particuliers.

Encore en phase pilote, la plateforme dénommée OkwuEco a pour objectif d’encourager le recyclage. L’idée est d’établir une connexion entre les particuliers, les entreprises de recyclage et les services en charge de la gestion des déchets.

Selon Savior Anyanwu, son entreprise se démarque de la concurrence en proposant des options de paiement souples pour les personnes non bancarisées. Par ailleurs, elle est disponible en plusieurs langues pour toucher une clientèle plus large.

L’entreprise soustrait un pourcentage sur les transactions effectuées via sa plateforme, et les particuliers sont facturés sur les frais d'abonnement. La plateforme est également disponible sur Google Play Store et a déjà enregistré environ 70 prestataires.

Savior Anyanwu espère obtenir un soutien financier de la part de futurs investisseurs et du gouvernement nigérian pour le démarrage effectif de son activité.

Aïsha Moyouzame