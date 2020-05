Au Burkina Faso, une famille de fermiers associe fruits et légumes sur un même sol pour cultiver sans pesticides

(Agence Ecofin) - Souleymane et Razack Belemgnegre, père et fils tous deux fermiers, s’adonnent à une forme différente d’agriculture depuis 7 ans au Burkina Faso. Ils dirigent une collectivité dénommée « Béo-Neere », où ils forment des paysans à l’agroécologie. Dans leur ferme de deux hectares située dans la localité de Roumtenga, ils pratiquent l’association des cultures, une technique de jardinage qui associe une plante à une ou plusieurs autres sur un même terrain.

L’association des cultures permet à un végétal de repousser les parasites qui pourraient en détruire un autre, mais aussi d’accélérer la pousse d’un troisième végétal. Encore appelée compagnonnage, elle permet d’éviter l’usage des pesticides dans la culture maraîchère. Ainsi, le haricot, le maïs et les courges peuvent être associés, le maïs servant à la croissance du haricot et la courge servant à protéger le sol de de l’érosion et la sécheresse.

La ferme de Souleymane et Razack Belemgnegre a attisé la curiosité de nombreux paysans qui souhaitent découvrir l’agroécologie. Ils misent également sur la livraison à domicile pour accroître leur clientèle. Chaque semaine, ils reçoivent des commandes de plus de 50 paniers de fruits et de légumes qu’ils livrent dans les ménages et dans les marchés locaux.

A ce jour, le duo d’agriculteurs a déjà formé plus de 1 000 apprentis venus de différents horizons. Ils espèrent vulgariser la pratique de l’association des cultures dans d’autres villages du Burkina Faso.

Aïsha Moyouzame