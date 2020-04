Maroc : Rawya Lamhar réinstaure le frigo du désert, un refroidisseur en terre cuite

(Agence Ecofin) - Rawya Lamhar (photo), 24 ans, a mis au point un refroidisseur en argile qui permet de conserver les aliments sans avoir recours à l’électricité. La jeune étudiante en génie de l’environnement assure que le dispositif sous forme de pot a une capacité de conservation de 15 jours, avec une température variant de 6 degrés à 12 degrés en fonction du climat.

Le réfrigérateur écologique est un pot en terre dans lequel on dispose un second pot de plus petite taille. L’espace situé entre les deux est rempli de sable que l’on arrose au quotidien. Lorsque l’eau s’évapore, elle produit un effet de rafraîchissement qui permet de conserver les aliments. Pour pouvoir fonctionner, le dispositif est placé sur un support en argile, puis isolé dans un endroit aéré.

Selon Rawya Lamhar, les habitants des milieux ruraux ne peuvent pas conserver leurs aliments et leurs médicaments (insuline) en raison de l’accès difficile à l’électricité. Pour résoudre ce problème, elle s’associe à Soufiane Brahimi et Salaheddine Moutacharif pour fonder l’entreprise nommée Go Energyless.

Les réfrigérateurs écologiques commercialisés sous le nom de « Fresh It » coûtent entre 220 et 500 dirhams. L’entreprise située dans la ville de Casablanca a été sollicitée par plusieurs clients locaux et internationaux.

Aïsha Moyouzame