Sénégal : exonération fiscale pour les entreprises nouvellement créées (Gouvernement)

(Agence Ecofin) - Le gouvernement sénégalais a validé l’exonération fiscale pour les entreprises nouvelles. La mesure vaut pour celles créées au cours de l’année 2019 et à partir du 01 Janvier 2020. Elles bénéficieront d’une exonération sur l’impôt minimum forfaitaire (IMF) et sur la contribution forfaitaire à la charge des employeurs (CFCE).

La loi permettra aux nouvelles entreprises de ne pas avoir à s'acquitter d'une charge fiscale sur une durée de 3 ans, à compter de leur date de création. Cependant, le gouvernement informe qu’en matière d’impôts sur les sociétés et sur le revenu, les règles d’assiettes (base d’imposition sur laquelle est calculée une obligation financière) et de liquidation (taux ou tarif de l’impôt sur l’assiette) applicables sont sauf dispositions législatives contraires, celles en vigueur, dans le premier cas, à la clôture de la période de réalisations des profits imposables, et dans le second cas, au 31 décembre de l’année à laquelle l’imposition est due.

Les 3 premières années d’une entreprise sont délicates en raison de l’imposition fiscale des start-up et d’un manque de financement. L’exonération fiscale va ainsi faciliter le développement des nouvelles entreprises au Sénégal.

Aïsha Moyouzame