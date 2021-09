De l’oxygène à prix abordable, le pari réussi de l’entreprise Hewatele au Kenya

(Agence Ecofin) - Pour combler le manque d’oxygène dans les hôpitaux kenyans, l’entrepreneur Bernard Olayo a conçu un système de stations de production de ce gaz, dans des bonbonnes. Avec ce modèle reproductible et peu coûteux, il espère répandre sa solution dans plusieurs pays africains.

Hewatele, mot swahili pour "air abondant", est une entreprise kenyane qui entend approvisionner les hôpitaux africains en oxygène pour sauver les personnes atteintes de Covid-19 et autres maladies respiratoires. Sa stratégie consiste à construire de petites unités d'oxygène à proximité des hôpitaux, à la différence des gros producteurs qui privilégient généralement les grandes installations centralisées. Avec des bouteilles adéquates, une usine bien entretenue et un ou deux camions de distribution, l’entreprise peut fournir de l'oxygène à tous les établissements de santé dans un rayon de 100 kilomètres.

In Siaya County, Oxygen gas which forms 21% of the air we breathe, is manufactured and sold, in this 50 million shillings plant dubbed ‘HewaTele.’ #NTVWeekendEdition #KababaEdition @dannmule pic.twitter.com/RldADBe45r — NTV Kenya (@ntvkenya) November 2, 2019

C’est en 2014 que Bernard Olayo entrepreneur et médecin, a fondé son entreprise après avoir constaté le manque d’oxygène dans les hôpitaux.

« Lorsque je travaillais comme médecin, il m'arrivait de manquer d'oxygène pour mes interventions chirurgicales, notamment pour les enfants atteints de pneumonie […] Nous avons installé de toutes petites usines à oxygène dans 14 établissements de santé d'Afrique de l'Est. Au bout de 20 mois seulement, elles avaient toutes cessé de fonctionner, les hôpitaux ayant essayé de réparer eux-mêmes les équipements », explique-t-il sur Bloomberg.

BUSINESS SOLUTIONS: Hewatele's 'Milkman Model' to supply hospitals with oxygen was right on time to address the surge in demand caused by the Covid-19 outbreak, reports @herbling via @bw https://t.co/NUUogFNFrE — David Malingha (@malingha) September 27, 2021

L’activité de Hewatele a véritablement décollé avec la pandémie de Covid-19. En peu de temps, sa capacité de production a triplé. Le nombre de travailleurs dans les usines et de chauffeurs a été doublé, et l’entreprise a loué des camions supplémentaires pour la distribution. Des collecteurs d'oxygène ont également été construits pour faciliter la circulation des bouteilles.

#Hewatele installation ongoing by our own local engineers. pic.twitter.com/cKv2mYnOim — Bernard Olayo (@bernardolayo) November 24, 2017

Plutôt que de construire des usines dans les hôpitaux, Hewatele construit des réservoirs et des compresseurs pour remplir les bouteilles et les distribuer localement. Avec cette méthode, l’entreprise peut réduire le prix de l'oxygène de moitié tout en réalisant des bénéfices. Ce modèle permet aussi de casser les prix de ses concurrents sur un marché où l'oxygène est rare et coûte cher. Il peut être reproduit dans les pays en développement en raison de son prix accessible, d’autant plus que les infrastructures sanitaires sont peu fiables et le financement alloué à la santé et à la recherche scientifique insuffisant.

La maintenance a été le plus gros défi rencontré, car l’entreprise ne pouvait pas obtenir de pièces en raison de la fermeture des frontières. Pour y faire face, elle a misé sur les artisans locaux, contribuant ainsi au développement des technologies made in Kenya. Au fil du temps, d’autres usines ont été construites de sorte à répondre à une demande grandissante.

We are delighted to unveil the first #HEWATELE branded PSA #Oxygen plant thanks to Oxywise. Compact and sound! Will soon be deployed for #COVID-19 fight in East Africa pic.twitter.com/hkHJh7OKoh — Bernard Olayo (@bernardolayo) April 15, 2021

A ce jour, Hewatele détient environ 10 % du marché kenyan et dessert quelque 250 hôpitaux. Bernard Olayo affirme avoir déjà levé 4 millions de dollars, et chercher au moins 13,5 millions de dollars pour financer son expansion. Avec ce financement, le fondateur espère construire une grande usine d'oxygène liquide et commencer à exporter le gaz vers les pays voisins. Son ambition, atteindre 40 % du marché kenyan et produire 2 000 tonnes de bouteilles d’oxygène d’ici 2023.

Kenya’s Deputy President William Ruto launching another HEWA TELE plant at Mama Lucy Hospital Nairobi. Thanks to GCC , UNICEF and UKAID pic.twitter.com/yt0givHQNg — Bernard Olayo (@bernardolayo) March 6, 2018

Aïsha Moyouzame