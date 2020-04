La Congolaise Benedicte Mundele Kuvuna transforme localement les denrées agricoles

(Agence Ecofin) - En République Démocratique du Congo, Benedicte Mundele Kuvuna s’investit dans la valorisation des denrées agricoles. Elle est la fondatrice de Surprise Tropicale, une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de jus, de chips et plus récemment de plats traditionnels.

Selon la jeune femme, les denrées alimentaires cultivées par les agriculteurs ne bénéficient pas du même engouement que les produits importés. Par ailleurs, elle souligne le fait que les aliments cultivés localement sont transformés à l’étranger, puis revendus dans les supermarchés du pays à des prix élevés. Pour pallier ce problème, elle se forme en innovation alimentaire et crée son entreprise, avec pour objectif de transformer sur place ces produits agricoles.

Surprise Tropicale propose à sa clientèle un service de livraison à domicile, et des produits à emporter. L’entreprise dispose également d’une boutique en ligne où les clients peuvent commander directement les produits agricoles de leur choix.

En 2018, Surprise Tropicale a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 7 000 dollars.

Aïsha Moyouzame