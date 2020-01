Rwanda : Henri Nyakarundi fabrique un kiosque solaire pour recharger les téléphones dans les rues

(Agence Ecofin) - Au Rwanda, on retrouve des kiosques alimentés par des panneaux solaires dans les rues. Ils sont mobiles (pliables et montés sur des roues) et auraient la capacité de charger jusqu'à 30 téléphones à la fois. L’autre caractéristique est qu’ils peuvent également servir de point d’accès Wi-Fi.

Ces kiosques baptisés « Shiriki Hub » sont l’initiative de Henri Nyakarundi (photo), un jeune entrepreneur à la tête de l’entreprise ARED (African Renewable Energy Distributor). Selon lui, ce projet est une solution pour les Rwandais qui n’ont pas d’électricité et qui souhaitent charger leurs téléphones.

ARED loue les hubs aux opérateurs mobiles et aux agents publicitaires et perçoit en moyenne 1% de commission sur leurs ventes. Les utilisateurs des bornes de recharge, quant à eux, paient moins d’un dollar pour recharger complètement un téléphone et pour un forfait internet.

En 2019, Henri Nyakarundi avait déjà installé environ 78 kiosques, dont 68 au Rwanda et 10 en Ouganda. Ce développement a été possible grâce aux fonds que son entreprise a collectés au fil des années. Ses kiosques ont été utilisés par 200 000 clients depuis la création de son entreprise.

Aïsha Moyouzame