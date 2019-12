Greymate Care: une plate-forme pour la prise en charge des personnes âgées au Nigeria

(Agence Ecofin) - Greymate Care est une plateforme en ligne qui propose un service de soins à domicile pour personnes âgées au Nigeria. L'entreprise travaille avec plus de 500 aide-soignants et 130 infirmières.

Co-fondé par Chika Madubuko, la jeune femme explique que Greymate Care est né d'une expérience vécue par un membre de la famille. En effet, la grand-mère de Chika alitée par le diabète, et dont la famille n'avait pas toujours le temps de l'assister, ne recevait pas les soins nécessaires pour sa maladie. Cette expérience n'est pas un cas isolé. En effet, la prise en charge des personnes âgées au Nigeria reste généralement du ressort de la famille, ce qui fait de Greymate une pionnière dans le domaine.

Par rapport à l'existant, Greymate Care a misé sur les nouvelles technologies avec sa plate-forme permettant aux utilisateurs de réserver ses services. L'entreprise prélève 25% de commission sur chaque opération de son personnel.

Selon le site Startup Info, Greymate Care avait déjà, en 2017, plus de 800 utilisateurs connectés à la plate-forme pour plus de 50 millions Nairas de ​​revenus. L'entreprise a également noué des partenariats avec des hôpitaux et pharmacies du pays pour faciliter son déploiement.

Aïsha Moyouzame