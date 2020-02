Des entrepreneurs togolais conçoivent une couveuse à œufs capable de fonctionner au gaz et à l’énergie solaire

(Agence Ecofin) - Delali Komi Ayeh et Babalola Bohm ont mis au point une couveuse à œufs qui fonctionne simultanément au gaz et à l’énergie solaire. Elle est capable de faire éclore les œufs de poules, dindes, pintades, oies, cailles, et ne nécessite pas de retourner les œufs ou d’ajuster la température. Le gaz fournit la chaleur et le panneau solaire alimente en électricité.

Les créateurs expliquent sur Agridigitale que la couveuse a été brevetée en 2016 par l’Institut national de la propriété industrielle et de la technologie (INPIT) du Togo, et qu’elle a été testée au Togo, au Bénin, au Burkina Faso et en RD Congo, pour améliorer son rendement.

Après le passage de ce duo d’entrepreneurs au Salon international de l’agriculture et de l’agroalimentaire de Lomé en 2018, leur entreprise a enregistré une forte demande. Les couveuses sont fabriquées sur commande, et la livraison se fait entre 3 et 7 jours en fonction de la capacité exigée par le client (500 ou 1000 œufs).

Aïsha Moyouzame