Cette start-up kényane commercialise à l’international les produits agricoles et alimentaires africains

(Agence Ecofin) - La start-up kényane Selina Wamucii a développé une plateforme en ligne qui permet aux agriculteurs et aux commerçants de vendre leurs produits à une clientèle internationale. Elle cible les petits exploitants agricoles, les éleveurs et les pêcheurs africains.

Les agriculteurs et les commerçants se connectent sur la plateforme via leur téléphone mobile et Selina Wamucii se charge de les mettre en relation avec les acheteurs mondiaux. Le but est de simplifier l'approvisionnement des produits africains et les paiements en se servant de la technologie.

Selon John Oroko (photo), cofondateur de Selina Wamucii, les chaînes d'approvisionnement agricoles sont extrêmement fragmentées à travers toute l'Afrique. Il a voulu formaliser ce secteur grâce à l’intelligence artificielle. Un défi relevé puisqu’on y trouve un peu de tout sur ce grand marché virtuel.

« Du maquereau du Cap-Vert provenant de pêcheurs locaux ou de la vanille de Madagascar cultivée par des agriculteurs familiaux, nous construisons un marché qui relie les producteurs aux débouchés régionaux et mondiaux. Nous pensons que tous les agriculteurs et autres producteurs devraient être connectés de manière transparente aux marchés partout dans le monde, quelles que soient les limitations géographiques, la taille de la ferme, les installations ou les ressources. C’est pourquoi nous construisons la première plateforme véritablement panafricaine de produits alimentaires et agricoles », déclare-t-il sur Disrupt Africa.

La start-up a désormais élargi son offre en intégrant des coopératives, des groupements d'agriculteurs, des agro-transformateurs et d'autres organisations qui travaillent directement avec les agriculteurs locaux.

Aïsha Moyouzame