Au Nigeria, Daniella Ekwueme donne un coup de jeune au vin de palme

(Agence Ecofin) - Daniella Ekwueme (photo) est la fondatrice de Pamii, une entreprise qui distribue le vin de palme sur le marché nigérian des spiritueux. Cette boisson artisanale très appréciée au niveau local par les personnes âgées est traditionnellement conservée dans des bidons et servie dans une calebasse.

Son entreprise n’est pas la première à embouteiller le vin de palme en Afrique. Certains entrepreneurs ont réussi à le proposer dans les supermarchés et les bistrots. Au Nigeria, Yinka Afolabi sert du vin de palme haut de gamme dans son bistrot à côté des plus grandes marques de spiritueux. Oswald El-Madi Dossou Dessouassi, quant à lui, a lancé sa marque dénommée Naturo, il y a déjà quelques années au Bénin.

L’objectif de Daniella est de rendre accessible le vin de palme aux plus jeunes. Après quelques visites dans les exploitations avicoles de la ville d’Abuja, elle a remarqué les difficultés de conservation de cette liqueur et décide de moderniser la filière en réorganisant le processus de production et en proposant un nouvel emballage, pour toucher les personnes de sa génération. Pour y arriver, elle rassemble une petite équipe qui met en bouteille ses premiers lots de vin de palme en décembre 2017, sous le nom de Pamii.

Pamii est déjà livré à travers le Nigeria aux particuliers et dans certains magasins. Daniella Ekwueme prévoit d’exporter sa marque de vin de palme vers le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Aïsha Moyouzame