Burkina Faso: Maïa, une pommade à base de beurre de karité pour éviter les piqûres de moustiques

(Agence Ecofin) - Maïa est une pommade anti-moustiques mise au point au Burkina Faso par le burundais Gérard Niyondiko, et le français Franck Langevin. Le produit contenu dans une boîte de 200 ml est fabriqué à base du beurre de Karité (huile végétale extraite des fruits du karité, un arbre poussant principalement dans les savanes arborées de l'Afrique) et a un temps d’action de 4 heures. Il s'utilise de préférence dans la nuit.

La boîte de Maïa est vendue à 1000 fcfa, [environ 1,53 euro]. Le défi des deux entrepreneurs était de créer une pommade qui attire les consommatrices et repousse les moustiques.

Selon les sites afrotribune et lefaso.net, la commercialisation du produit a eu lieu en septembre 2019 et 250 tests anti-moustiques auraient été effectués au laboratoire, en collaboration avec le Centre national de recherche et de formation sur le paludisme (CNRFP).

En mars 2019, Maïa a fait partie des 30 innovations célébrées lors du 2ème forum de la santé organisé par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au Cap Vert. À ce jour, les deux entrepreneurs souhaitent obtenir une reconnaissance de leur produit par l' OMS et au sein de la communauté scientifique qui travaille sur la question du paludisme.

Aïsha Moyouzame