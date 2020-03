Au Maroc, des hébergements en terre cuite pour promouvoir l’éco-tourisme

(Agence Ecofin) - Youness Ouazri est un entrepreneur qui propose des infrastructures écologiques destinées à l’éco-tourisme, notamment des gîtes, des maisons d’hôtes et des éco-lodges en terre cuite. Son entreprise dénommée Éco-dômes s’inspire des constructions à dôme utilisées pour les édifices religieux, ou encore des maisons traditionnelles en Afrique subsaharienne. Il utilise la technique Super Adobe qui consiste à empiler des sacs remplis de terre, qu’il combine aux techniques de construction ancestrales marocaines.

Les matériaux utilisés par Eco-dômes empêchent la propagation du son et l’accumulation de chaleur. La construction du logement est deux fois plus rapide que celle d’une maison conventionnelle. Par ailleurs, ces structures résisteraient mieux aux tremblements de terre et aux catastrophes naturelles, affirme Youness Ouazri sur le média en ligne Les Eco.ma.

À travers ce projet, Youness a initié un concept à la fois écologique et économique à fort potentiel pour le développement de l’éco-tourisme au Maroc. Il offre ainsi une grande valeur ajoutée à cette activité encore peu populaire dans le pays.

Toutefois, la start-up doit suivre un long processus auprès des autorités pour un permis de construire. Loin de se décourager, Youness Ouazri a entamé des négociations avec le ministère de l’Urbanisme, afin d’obtenir une autorisation.

En 2019, Éco-dômes a réalisé quelques constructions au Maroc, parmi lesquelles un centre culturel situé dans la région d’Agouim.

Aïsha Moyouzame