Au Tchad, la startup Kouran Jabo fabrique des kits solaires pour électrifier les ménages en zones rurales

(Agence Ecofin) - Kouran Jabo est une entreprise basée au Tchad qui rend l’énergie solaire accessible pour les ménages à revenu modeste et les petites entreprises. Elle conçoit et installe un dispositif composé de trois lampes, un panneau solaire et une borne pour chargeur mobile, rapporte le site de financement participatif Fiatope.

Selon les fondateurs, le Tchad serait le pays d’Afrique sub-saharienne le plus touché par le problème d’accès à l’électricité courante, malgré le climat désertique favorable à l’utilisation de l’énergie solaire. Ils expliquent que, lors de leur enfance, ils se servaient de la lumière des lampes à kérosène et des bougies pour étudier. Ces sources d’énergie provoquent des maladies respiratoires en raison des particules toxiques qu’elles rejettent. Par ailleurs, elles sont à l’origine de nombreux accidents domestiques.

Pour y remédier, ils ont décidé de créer leur entreprise en 2018 et de proposer une alternative écologique et accessible à tous les budgets.

L’entreprise permet à sa clientèle d’échelonner leur paiement. Ils peuvent ainsi payer leur consommation énergétique à la journée, à la semaine ou au mois. Ce type de paiement est une solution idéale pour les populations des zones qui ne peuvent accéder au réseau électrique local. Pour vendre ses kits solaires, Kouran Jabo organise des campagnes dans les villages afin d’être en contact direct avec les utilisateurs.

A terme, la start-up projette de faciliter l’accès à l’énergie à près de 300 foyers dans plusieurs communautés du pays.

Aïsha Moyouzame