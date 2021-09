A Madagascar, des drones ambulances pour desservir les zones isolées

(Agence Ecofin) - Pour livrer du matériel médical dans les zones reculées de Madagascar, Aerial Metric utilise des drones ‘’cargo’’ pouvant parcourir de longues distances. Cette initiative pourrait pallier le manque d’infrastructures hospitalières et routières dans le pays.

Aerial Metric, société franco-malgache qui conçoit et développe des solutions aériennes de cartographie pour l’Afrique, a conçu des drones “cargo” pour la livraison de produits de santé essentiels (antipaludiques, antibiotiques, contraceptifs, comprimés de traitement de l’eau, etc.) aux populations les plus reculées de Madagascar. L’entreprise intervient dans des situations de crise, comme des urgences sanitaires ou en cas de catastrophe dans les zones rurales dépourvues d’électricité et d’internet.

Thanks to hundreds of successful flights, our cargo drones are being optimized on a daily basis, allowing us to reach unrivaled distances, speeds and altitudes.



For the first time in the world, #evtol have crossed 1,100 meters’ mountain! ⛰️https://t.co/5RFJ0S7HUW#Tech4Good pic.twitter.com/KKvToryYpG — AerialMetric (@aerial_metric) December 21, 2020

C’est pour répondre aux besoins de santé publique et d’accessibilité des territoires que Aerial Metric a conçu ses drones.

« Certains villages ne sont pas accessibles en moins de trois jours de voiture. Quand les gens tombent malades, ils doivent souvent faire plusieurs jours de marche pour atteindre le centre de santé de base (CSB) le plus proche. Avec les drones, nous pouvons par exemple transporter des vaccins grâce à un système réfrigéré » a expliqué Stéphane Bihr, directeur général d’Aerial Metric, sur Le Monde.

Les missions des drones sont préprogrammées, les vols étant entièrement automatisés du décollage à l’atterrissage. Autre particularité, ils ont la capacité de voler sur jusqu’à 100 km et fonctionnent avec des batteries rechargeables au solaire ou à l’éolienne. Ils sont assemblés au niveau local dans l’atelier de fabrication d’Aerial Metric situé dans la baie sur la côte nord-est du pays, par une vingtaine d’ingénieurs malgaches.

Le drone livreur de médicaments se répand progressivement. Depuis le début de la crise de la Covid-19, cette solution est en plein essor dans de nombreux pays africains, dont le Rwanda et le Ghana, et permet d’éviter le contact rapproché avec les malades. En une heure de vol en moyenne, un millier de doses vaccinales peuvent être acheminées jusqu’aux zones reculées.

Our drones already deliver vaccines ?



We are currently offering our drone delivery services to the Ministry of Health in Madagascar to support the on-going childhood immunization campaign.



? https://t.co/5RFJ0S7HUW#dronesforgood #evtol #dronedelivery #TechForGood pic.twitter.com/4LZOwhpRli — AerialMetric (@aerial_metric) December 22, 2020

Le système sanitaire à Madagascar et dans de nombreux pays du continent est peu développé. Mettre les drones au service de la santé publique peut avoir un impact positif important. Le pays étant fréquemment touché par la famine et par les épidémies comme la peste, la création d’entreprises de drones livreurs de médicaments pourrait permettre de réduire drastiquement les cas de peste relayés auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) chaque année. Cela pourrait également permettre de livrer des rations alimentaires pour lutter contre la malnutrition infantile.

Discover how we became one of the world leading manufacturers of medical cargo drones! ⚕️



We already serves just over 300 public health facilities and community supply points across Northern Madagascar ??https://t.co/qdXjKK070m#dronesforgood #VTOL #medicaldrone @PSIimpact pic.twitter.com/Qjw2jyURcc — AerialMetric (@aerial_metric) November 25, 2020

Seul bémol, le prix élevé de ces appareils qui valent jusqu’à 100 000 euros l’unité. Pour rentrer dans ses frais, l’entreprise opte pour la location. Stéphane Bihr assure toutefois que les frais de transport sont très abordables une fois le drone fabriqué. L’entreprise travaille également en étroite collaboration avec les autorités des villages pour superviser les distributions. Dans sa clientèle, des ONG spécialisées dans la santé, des agences des Nations unies ou encore le gouvernement.

Aerial Metric est présente dans le pays depuis 2013, mais a entamé ses activités de livraison par drones il y a 5 ans. En partenariat avec PSI Madagascar, une ONG américaine spécialisée dans la santé publique, elle a effectué plus de mille vols et atteint environ 140 000 personnes habitant des lieux difficiles d’accès, essentiellement dans le nord du pays. L’entreprise intervient aussi dans la cartographie des zones impaludées.

A terme, Aerial Metric ambitionne d’étendre ses activités à l’ensemble de Madagascar. Pour y arriver, elle veut délocaliser l’intégralité du processus de fabrication et de supervision sur l’île.

Aïsha Moyouzame