Sénégal : l’entreprise Carvi Food industrialise le « Kilichi », la viande séchée de bœuf

(Agence Ecofin) - Carvi Food est une entreprise qui propose de la viande séchée produite conformément aux normes d’hygiène et de qualité au Sénégal. La production du « Kilichi » utilise un procédé simple. La viande est coupée en lamelles, séchée au soleil et assaisonnée avec des épices locales. Le séchage permet de conserver la viande jusqu’à une année et ceci sans le moindre coût supplémentaire.

Aminatou Diagne, 26 ans, a démarré cette activité avec un capital de moins de 137 euros. Elle souhaite valoriser les saveurs traditionnelles dans le secteur agroalimentaire en Afrique. Pour y arriver, elle s’inspire de la recette du « Kilichi » du Niger. Elle en fait une version améliorée pour offrir un produit présenté dans des emballages modernes.

Carvi Food propose à sa clientèle des paquets de 30g et de 100g à 1 000 et 3 000 FCFA, sous différentes saveurs : piment, ail, sel, gingembre. Les produits sont commercialisés sur un site en ligne avec un service de livraison à domicile.

A ce jour, Carvi Food écoule 1 500 paquets par mois et emploie 10 personnes. Soutenir ce projet, c’est soutenir la productivité locale : le clip ici

Aïsha Moyouzame