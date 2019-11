Au Mali, Corina Amani fabrique des fours à charbon à partir des fûts d’huile

(Agence Ecofin) - Corina Amani est une entrepreneure qui a fait du four à charbon son activité. En 2012, elle quitte la Côte d’Ivoire pour aller suivre une formation en pharmacie au Mali. N’ayant pas d’argent pour s’acheter un four à gaz, elle confectionne son propre four à charbon qu’elle utilise pour préparer ses gâteaux.

« Ma grand-mère a un four traditionnel, c’est elle qui fait le pain au village. Je me suis dit : mais pourquoi ne pas essayer ? » Explique-t-elle.

L’initiative de Corina dénommé Four Merveilles n’a rien à envier aux fours à gaz ordinaires. La particularité de ce modèle est sa facilité d’utilisation, son coût accessible à toutes les bourses ainsi que sa capacité à réaliser le travail que peut fournir un four à gaz.

La clientèle de Four Merveilles apprécie le travail de la jeune femme et l’a encouragé à monter une équipe qui l’aide dans son entreprise.

« Je me suis dit que si ça me servait, ce serait bien d’en faire une activité en en fabriquant plusieurs et en les revendant à d’autres personnes passionnées de cuisine, mais qui ne peuvent se permettre de s’acheter un four à gaz. » a-t-elle ajouté.

Depuis sa création, l’entreprise a écoulé près de 1000 fours à Bamako, à Abidjan et dans d’autres villes des pays voisins.

Toutefois, Four Merveilles rencontre parfois des difficultés à cause de la concurrence qui reproduit son modèle.

S’informer, commander : Four Merveilles

Aïsha Moyouzame