A 28 ans, Sakina Usengimana dirige une entreprise prospère d’exportation de fruits et légumes au Rwanda

(Agence Ecofin) - Les produits horticoles du Rwanda sont très sollicités sur le marché international. Sakina Usengimana, une jeune entrepreneure, a décidé de s’aventurer dans cette industrie en fondant Afri-Foods. Avec moins de 3 ans d’existence, elle réussit à exporter ses produits en Occident et au Moyen-Orient.

Afri-Foods, entreprise d'exportation de produits horticoles basée dans les districts de Gatsibo et de Nyanza au Rwanda, se concentre sur l'exportation de produits frais tels que le piment (habanero et bird eye), l'ananas, l'avocat et les bananes. Son marché comprend des européens comme le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas. L'entreprise travaille actuellement avec plus de 500 agriculteurs dans tout le pays.

Sakina Usengimana, 28 ans, a reçu des formations en business, en entrepreneuriat et en marketing, ce qui lui a permis de se lancer dans l'agrobusiness. C’est après avoir participé au Youth Connect de l’année 2017 qu’elle a eu l’idée de fonder Afri-Foods.

« J'ai été inspirée lorsque l'un des principaux intervenants nous a mis au défi d'utiliser nos ressources naturelles, y compris la terre. J'ai senti que c'était une excellente occasion pour moi », a-t-elle déclaré sur The New Times.

Au cours de l'exercice 2019/2020, le pays a exporté 31 788 tonnes de produits horticoles, notamment des fruits, légumes et des fleurs. Selon les données du Conseil national de développement des exportations agricoles (NAEB), cela a généré 28,7 millions de dollars américains (28,7 milliards de francs rwandais). Les exportations horticoles sont dominées par l'oignon, les haricots frais, les pois frais, la tomate, le chou, les carottes, le concombre, les aubergines, le haricot français, le poivron et les champignons. La RD Congo, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, les Émirats arabes unis, la Belgique et le Vietnam sont les principaux marchés d'exportation.

Ces chiffres traduisent la forte demande de denrées fraîches du Rwanda sur le marché international, un atout pour les petites entreprises. Si la jeune entrepreneure a réussi dans l’agrobusiness, elle a toutefois connu plusieurs échecs qui l’ont ruinée au départ. N’ayant pas les compétences pour mener à bien l'entreprise, ses récoltes était faméliques.

« Tout cela a été un peu difficile pour moi parce que j'avais épuisé toutes mes économies, je me suis retrouvée à dépenser tout mon salaire, à investir dans des choses qui ne rapportaient rien, ce qui m'a presque fait abandonner », a-t-elle admis.

Pour y remédier, elle a décidé de travailler avec des experts du domaine. Alors qu’Afri-Foods ne produisait que 400 kilogrammes à ses débuts il y a moins de 3 ans, l’entreprise récolte aujourd'hui 300 tonnes de denrées fraîches. En outre, elle a réussi à embaucher 10 employés permanents et de nombreux autres qui travaillent de manière occasionnelle. Sakina Usengimana prévoit de se lancer dans la transformation alimentaire.

Afri-Foods a été sélectionnée pour fournir des produits au supermarché Carrefour basé à Dubaï. A présent, l’entreprise se focalise sur le Moyen-Orient, avec des clients potentiels aux Emirats arabes unis, à Oman et au Qatar.

Aïsha Moyouzame