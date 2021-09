Le lait de chamelle, une entreprise rentable au Kenya

(Agence Ecofin) - Le lait de chamelle connait un franc succès dans l’industrie alimentaire au Kenya. L’entrepreneur Bashir Warsame a saisi cette opportunité pour créer un espace café spécialisé dans les boissons et repas rapides à base de ce produit.

Dans le quartier d'Eastleigh à Nairobi au Kenya, Kulan Café a développé son offre autour du lait de chamelle. Au menu, des boissons au café et repas comme des cappuccinos, des pizzas et des quésadillas. L’entreprise utilise un processus qui modifie le goût initial du lait et qui en augmente la durée de conservation. Le traitement traditionnel donne en effet au lait de chamelle un goût fumé qui ne convient pas à tout le monde.

Bashir Warsame, cofondateur de Kulan Café, est un Américain d'origine somalienne de 27 ans. Il a emmenagé à Nairobi il y a quelques années pour y lancer son entreprise. Sa curiosité culturelle associée à un intérêt grandissant pour les affaires, l'a incité à expérimenter les produits de chamelle.

« Nous essayons de créer une industrie de café au lait de chamelle ici au Kenya, et nous espérons que cela pourra s'étendre au reste du monde », a-t-il confié sur The World.

En Afrique, les chameaux sont principalement élevés pour leur lait, leur viande et pour leur utilité dans le transport. Ils sont surtout présents en Somalie, au Mali, en Éthiopie et au Niger, et on estime que l'Afrique abrite 86 % des chameaux du monde. Le lait de chamelle représente environ 7% de la production laitière subsaharienne. La production locale est également une source de revenu pour les habitants de ces pays, mais les freins au développement de la filière sont la mauvaise conservation et la mobilité des principaux producteurs, souvent nomades.

Néanmoins, de plus en plus d’entreprises comme Kulan Café ont réussi à se lancer, l'intérêt pour le lait de chamelle étant en augmentation au Kenya. Le public urbain prend lentement conscience de sa valeur nutritive, et de ses avantages pour les consommateurs intolérants au lactose. Il contient aussi moins de cholestérol.

The demand for camel milk has gone up in Kenya, Uganda and Rwanda in the past year, amid a quest to boost immunity against COVID-19, industry leaders said on Tuesday, as World Milk Day was observed.



Bashir Warsame, founder of the Nairobi-based camelhttps://t.co/kKPbZ9waMr pic.twitter.com/MW7Fc1I2mq — Ashe News (@ashe_news) June 1, 2021

Un autre entrepreneur Kenyan, Hassan Bashir, exploite cette opportunité par le biais de sa société Nourishing Nomads. Son entreprise vise à produire 30 000 litres de lait par jour dans le comté de Wajir, au cours des 5 prochaines années. De son côté, Bashir Warsame avait déjà fondé Nuug il y a quelques années, une entreprise qui produit et vend du yaourt de chamelle aromatisé et du lait de chamelle pasteurisé. Nuug est désormais l'une des nombreuses marques qui proposent ce produit dans les épiceries de Nairobi, signe d'un marché en pleine expansion dans le pays.

Double Gold Latte. Warm ? milk + turmeric, two of nature’s finest finest gifts. Gotta stay healthy.



Recipe

? One cup of Nuug camel milk

? Half tsp of turmeric

? Pinch of cinnamon

? Pinch of black pepper

? Honey/sugar to sweeten if needed. Though I am cutting sweets! pic.twitter.com/nnOAFfhRTE — Nuug Camel Milk (@NuugKenya) May 11, 2020

Pour la Kenya Camel Association, la demande de produits dérivés de cet animal, en particulier la viande et de lait, est en forte augmentation. Cela s'explique en partie par le fait que les chameaux sont de plus en plus considérés comme un choix d'élevage durable, notamment pour les communautés vivant dans des zones arides.

Certains consommateurs ont encore du mal à supporter l’odeur prononcée du lait de chamelle. Pour Bashir Warsame, les valeurs nutritionnelles de cette alternative au lait de vache pourraient pousser les personnes allergiques au lactose et celles curieuses de découvrir un nouveau produit, à l’intégrer progressivement dans leurs habitudes de consommation.

Aïsha Moyouzame