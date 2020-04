La culture des champignons comestibles est une entreprise lucrative au Kenya

(Agence Ecofin) - John Muchura est un jeune agriculteur qui fait de la culture de champignons comestibles sa principale source de revenus. Il s’est installé dans la localité de Juja au Kenya pour y pratiquer cette activité agricole, après avoir quitté son emploi dans l’enseignement. Il y cultive principalement des pleurotes et des champignons de Paris pour la demande locale.

Le Kenya produirait environ 500 tonnes de champignons par année, contre une demande annuelle estimée à 1 200 tonnes, selon le National Farmers Information Service (NAFIS). Cette forte demande fait germer des opportunités dans plusieurs localités du pays.

Avec un capital de démarrage de 3 000 shillings, soit moins de 30 dollars, John achète quelques équipements et des semences pour se lancer dans la culture de champignons. Aujourd’hui, il récolte au moins 50 kilogrammes de champignons et gagne entre 30 000 et 60 000 shillings par jour.

Pour aider sa communauté, John Muchura a formé 30 jeunes à cette activité. Il a également employé trois personnes pour la gestion de ses différentes unités de production.

Aïsha Moyouzame