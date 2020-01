Rwanda : Ange Mukagahima commercialise des produits dérivés du potiron

(Agence Ecofin) - Zima est une entreprise en développement qui donne une valeur industrielle au potiron, en proposant une variété de produits issus de ce légume, comme des pâtisseries, de la farine, des graines torréfiées et de l'huile. L’entreprise travaille avec des coopératives d’agriculteurs locaux pour son approvisionnement.

Selon Marie Ange Mukagahima, l’initiatrice de Zima, bien que le potiron soit cultivé en grande quantité dans sa communauté, la récolte a un faible pouvoir d'achat et de consommation. Pourtant, le potiron joue un grand rôle dans de nombreux domaines comme la médecine, les cosmétiques et la nutrition.

«J'ai pensé à la façon dont le potiron pouvait être transformé en pâtisseries, comment cela pouvait aider les agriculteurs et fournir des emplois aux chômeurs tout en générant des bénéfices pour moi», relate la jeune femme sur Espact.

Depuis 2017, Ange Marie Mukagahima a remporté plusieurs compétitions qui lui ont permis d’avoir une unité de transformation, une boutique pour la vente de ses produits et des équipements. Son entreprise a réalisé des bénéfices grâce aux expositions et aux foires commerciales.

À l'avenir, Ange Marie Mukagahima espère fournir ses produits dans toutes les régions du Rwanda et plus loin, les exporter vers les pays voisins d'Afrique de l'Est.

Aïsha Moyouzame