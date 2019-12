Ghana : la startup Ramaplast recycle les déchets plastiques pour produire des sacs d’école.

(Agence Ecofin) - Awurama Kena-Asiedu, 25 ans, fait partie des personnes qui souhaitent développer le Ghana de manière durable. Face aux problèmes de pollution plastique, elle crée une entreprise qui transforme les déchets plastiques en sacs d’école, qu’elle décore avec des motifs de tissu africain.

L’objectif de Ramaplast est de recycler et de réutiliser les déchets plastiques pour fabriquer des produits abordables pour les écoliers du pays. Selon la jeune entrepreneure sociale, ce projet n'aide pas seulement le développement environnemental, mais se concentre également sur le développement de l'économie urbaine et rurale en créant des emplois et en renforçant le secteur industriel local, rapporte le site Citi newsroom.

Avec 48 employés à ses débuts, Awurama Kena-Asiedu explique que le processus de production implique la collecte, la séparation, le nettoyage et la couture des sacs qui nécessitent de la main-d'œuvre.

Ramaplast a pour ambition de fabriquer des cartables pour plus de 700 000 élèves dans les seize districts du Ghana d'ici 2023.

Aïsha Moyouzame