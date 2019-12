Uganda : à 9 ans, Malaika Ssali crée une marque d’eau de toilette pour enfants

(Agence Ecofin) - Malaika Ssali est une jeune élève ougandaise qui évolue dans un milieu entrepreneurial. Lors d’une exposition annuelle scolaire, Malaika a séduit avec sa marque de déodorants pour enfants dénommée Dido Deodorants.

Dido Deodorants propose une ligne de produits dans des boîtes de petite taille, de couleur blanche et bleue. Les déodorants de l’entreprise sont conçus uniquement pour les enfants âgés de plus de 8 ans. Selon le site the Daily Monitor, Malaika a eu l’idée de créer un déodorant après avoir remarqué les discriminations envers les camarades qui avaient une forte odeur.

« Récemment à la fête, certaines personnes ont dit que mon amie sentait mauvais et ne devrait pas s'asseoir à côté d'eux », a-t-elle déclaré. De retour, elle décide de convaincre sa mère de l’aider à fabriquer des déodorants pour ses camarades. « Ma mère avait l'habitude d'appliquer des déodorants et une fois que je l'ai vue appliquer, je lui ai demandé si je pouvais aussi les utiliser mais elle a dit qu'ils n'étaient pas pour les enfants. Par la suite, elle a apprécié mon idée et m’a montré une vidéo sur la fabrication de déodorants », a-t-elle ajouté.

En août 2019, la jeune entreprise avait déjà fabriqué une petite quantité de déodorants pour sa clientèle constituée des parents d’élèves et de ses camarades. Lors de l’exposition, une boîte de déodorant était vendue à 5000 Shs, (environ 1, 21 euro). Dans un avenir proche, Malaika Ssali espère fabriquer des déodorants à l’échelle industrielle.

Aïsha Moyouzame