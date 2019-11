Au Ghana, Joelle Eyeson construit des maisons en terre battue bon marché avec un système de rafraichissement naturel

(Agence Ecofin) - Joelle Eyeson est la co-fondatrice de Hive Earth, une entreprise qui utilise la technique traditionnelle de la terre battue. Son architecture est une mise à jour des constructions africaines.

L’idée est de construire des maisons abordables pour les travailleurs. Pour cela, Joelle Eyeson et son équipe utilisent des matériaux locaux tels que l’argile, la latérite et les graviers de granit.

Chaque année, le Ghana a un déficit de logements qui s’élève à 1,7 million de maisons. La partie la plus touchée par ce déficit est la capitale Accra, du fait de l’exode rurale. La majorité des travailleurs ghanéens ont un salaire trop bas pour s’offrir une maison moderne.

Hive Hearth propose des maisons individuelles et accessibles, à 5000 $ pour une maison d’une pièce et un système de refroidissement souterrain à 300 $. Cette climatisation écologique consiste à creuser environ 1,5 m ou plus jusqu’à parvenir à l’air sous terre, acheminé par une pompe solaire qui amène constamment l’air frais dans la maison.

À l’avenir, Joelle Eyeson aimerait être impliquée dans de plus grands projets de logements. Hive Hearth ouvre probablement la voie à un éco-habitat abordable en Afrique.

Aïsha Moyouzame