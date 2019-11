Rwanda : Junior Kanamugire met au point un process pour laver les motos en seulement 1 heure avec 10 fois moins d’eau

(Agence Ecofin) - PikiWash est jeune entreprise qui met à la disposition des conducteurs une équipe chargée de nettoyer et de réparer leurs motos. Le conducteur se rend juste à un point PikiWash et y laisse sa moto. Le service de PikiWash s’assure que les motos sont propres et sans problème technique en une heure.

Junior Kanamugire est le fondateur de PikiWash. Il s’est rendu compte qu’il fallait 2 à 3 heures pour laver une moto, alors que ce temps pouvait être utilisé pour faire des courses et gagner de l’argent. Il s’est donc inspiré d’une machine développée en Asie pour laver les motos en seulement une heure en utilisant dix fois moins d’eau. En 2016, il développe ses propres machines, bien plus économiques que les “kinamba”, les laveries de motos traditionnelles.

PikiWash travaille directement avec les associations de motos pour se faire une clientèle. Son offre est adaptée aux besoins des « motos-taxis », très nombreux au Rwanda, et surtout à Kigali où on compte près de 50 000 motos. Cette solution fonctionne sans espèces et les propriétaires des motos peuvent payer par Mobile Money. La startup contribue ainsi à rendre le marché des « moto-taxis » plus rentable et plus sécurisé.

Junior Kanamugire espère collecter des fonds et nouer des partenariats pour gagner de nouveaux marchés dans 8 pays du continent.

Aïsha Moyouzame