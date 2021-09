Au Kenya, une application pour collecter les dons à l'église

(Agence Ecofin) - A l’ère du numérique, l’église tente elle-aussi de s'adapter aux nouvelles technologies. Au Kenya, la start-up Jumuisha propose un moyen de faire son offrande à partir de son téléphone.

Jumuisha, application web et mobile spécialisée dans les technologies financières, a axé ses opérations sur les églises et les ONG. Elle leur permet de recevoir des dons par USSD, virement bancaire, Mobile Money, paiement en ligne ou cartes. La plateforme génère également des rapports financiers.

Jumuisha, a Kenya-based fintech startup that helps churches and non-profit organisations receive donations through multiple payment channels, has secured an undisclosed amount of seed funding for product development and team expansion. The investment in… https://t.co/nRpTyriaBZ — TechCabal (@TechCabal) September 18, 2021

James Chege, le cofondateur, explique sur Disrupt Africa avoir identifié un problème pendant la pandémie de COVID-19, lorsque le gouvernement a imposé une réduction d'un tiers du nombre de places assises dans les églises.

« Notre solution a aidé les fidèles à réserver des sièges et a permis à l'administration de l'église de tenir un manifeste des membres qui ont assisté aux services. Sur la base du succès initial, nous avons fait évoluer la plateforme pour que les églises puissent recevoir des dons de leurs membres, comme la dîme et les offrandes ».

Le Kenya compte plus de 4 000 églises enregistrées, et Jumuisha vise à être la solution fintech clé pour les aider à gérer leurs finances et leurs événements. La start-up veut leur faire tirer parti de la technologie pour servir leurs membres et la communauté dans son ensemble. Les fidèles peuvent désormais faire un don en cette période de pandémie ou l’on assiste de plus en plus à des messes à distance à la télévision ou via internet.

Kenyas Jumuisha secures seed funding for product development and expansion. https://t.co/30VoGzdX1V — TechMoran.com (@TechMoran) September 20, 2021

Le milieu religieux tente de s'adapter aux nouvelles technologies depuis des années. Si le concept de quête en ligne est nouveau en Afrique, il est déjà pratiqué depuis longtemps en Occident, avec des applications comme La Quête, plateforme créée par deux jeunes entrepreneurs catholiques.

Ce type de FinTech entend résoudre de nombreux problèmes, dont les vols et la baisse des dons depuis le début de la crise sanitaire, ces derniers représentant une grande part du budget des églises. Jumuisha regroupe à ce jour 138 églises, avec plus de 250 000 membres utilisant sa solution. La start-up a enregistré 500 000 réservations et plus de 100 000 transactions financières via sa plateforme.

En juillet dernier, Jumuisha a levé une série de fonds d'amorçage auprès de SprintX Venture Studio basé à Austin aux États-Unis, pour l'aider à se développer davantage. A présent, la start-up cherche à atteindre plus d’ONG.

Aïsha Moyouzame