L’Ethiopienne Sara Menker de Gro Intelligence dans le 2021 Time100 Next

(Agence Ecofin) - Pour son travail sur le climat et la sécurité alimentaire, Sara Menker, fondatrice de Gro Intelligence, a été nommée dans la liste des 100 personnes les plus influentes en 2021 du Time Magazine. Elle fait partie des 7 Africains sur la liste, aux côtés de l’entrepreneur sud-africain Elon Musk.

L'économiste éthiopienne Sara Menker, fondatrice de Gro Intelligence, fait partie des 7 Africains classés dans le Top 100 des personnes les plus influentes au monde en 2021 par le Time Magazine. La dirigeante nigériane de l'Organisation mondiale du commerce Ngozi Okonjo-Iweala, l’icône béninoise de la musique Angélique Kidjo, le fondateur de SpaceX Elon Musk, le Camerounais John Nkengasong, directeur de CDC Afrique, la militante écologiste kenyane Phyllis Omido et l'écrivain sénégalais Felwine Sarr sont les autres.

Selon le Time, Sara Menker est l'une des rares promotrices noires ayant le potentiel d'atteindre le statut de licorne, terme appliqué aux start-up évaluées à 1 milliard de dollars ou plus. Gro Intelligence est une plateforme de données reliant les marchés alimentaires du monde et documentant le coût des exportations. Elle propose un logiciel qui facilite la compréhension des données agricoles, météorologiques et climatiques en les combinant avec des images satellites.

La plateforme étudie aussi l'impact des sécheresses et autres catastrophes naturelles sur l'approvisionnement alimentaire. Grâce à l'IA, elle est capable de prédire les tendances des prix alimentaires. Ses données ont le potentiel d’évaluer toute vulnérabilité climatique future à laquelle seront confrontées les institutions et les entreprises. Ses outils permettent aux utilisateurs de quantifier leur exposition aux impacts du changement climatique, et contribuent à transformer les profils de risque en identifiant les zones en danger et les opportunités de résilience.

Lancé en 2014, Gro Intelligence travaille avec des milliers de clients, allant de grandes entreprises alimentaires comme Unilever et Yum à des institutions financières comme BNP Paribas et Wells Fargo, en leur fournissant une multitude de données et d'analyses sur l'écosystème agricole mondial. La start-up analyse plus de 650 000 milliards de points de données provenant de plus de 40 000 sources (prévisions de récolte, images satellite, topographie, rapports sur les précipitations, humidité du sol, évapotranspiration, etc.) pour fournir des informations et des prévisions sur 15 000 produits agricoles.

Sara Menker est diplômée de la London School of Economics et de l'Université Columbia où elle a obtenu un master en administration des affaires. Bien qu’issue d’une famille aisée, elle a subi durant son enfance la famine de 1984 qui a fait 1 million de morts en Ethiopie. Elle s’est très vite rendue compte de l'importance de se préparer à ce genre de désastre. Cette vision et son expérience dans le trading de matières premières l’ont poussée à abandonner son emploi à Wall Street pour se mettre au service de l'agriculture.

Aïsha Moyouzame