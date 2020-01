Togo : Ousia Foli-Bebe recycle des déchets électroniques en imprimante 3D

(Agence Ecofin) - Ousia Foli-Bebe, entrepreneur togolais, a fabriqué une imprimante 3D à partir d’équipements électroniques usés qu’il assemble. Les déchets électriques et électroniques sont une catégorie de déchets constituée des équipements en fin de vie, fonctionnant à l'électricité. Son laboratoire Ecotec est situé à Lomé, la capitale du Togo. Il partage le site avec un recycleur, ce qui lui permet d’accéder facilement aux pièces utiles pour ses inventions.

Les équipements électroniques usés ne se détruisent pas facilement et polluent les sols. Pour y remédier, Ousia se sert d’Internet pour apprendre comment recycler ce type de déchets et conçoit des dispositifs comme les robots et les imprimantes 3D, rapporte le site de la bbc.

Ousia partage son expérience avec les plus jeunes dans les écoles. « Nous voulons donner envie aux jeunes de rêver, d’innover et de trouver des solutions écologiques pour l’Afrique et le monde, » explique-t-il.

Pour rappel, Ousia Foli-Bebe s’est inspiré de son compatriote Afate Gnikou, un jeune inventeur qui a conçu quelques années plutôt, la première imprimante 3D à partir des mêmes matériaux au Togo.

Aïsha Moyouzame