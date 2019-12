Comment Bolarinwa Kamson a quitté son emploi pour se lancer dans la restauration mobile au Nigéria

(Agence Ecofin) - Bolarinwa Kamson est le fondateur de Urban Fuxion, une entreprise qui exploite un camion-restaurant pour la restauration mobile dans la ville de Lagos, au Nigéria. Il est allé jusqu’à quitter son emploi pour se concentrer sur la réalisation de son projet. « Pour être honnête, je n'aimais pas vraiment mon travail à l'époque et je voulais travailler pour moi-même. L'idée m'est venue à l'esprit et j'ai couru avec. J'aime beaucoup la nourriture et je suis un entrepreneur dans l'âme, donc je vais saisir toute opportunité rentable que je vois pour gagner de l'argent ou fournir un service aux gens, » explique-t-il selon des propos rapportés par le site internet Espact.

Un camion-restaurant est un véhicule équipé d'installation pour la préparation et la vente d'aliments et de boissons dans les rues. Urban Fuxion propose une large gamme de produits de restauration rapide : sandwichs, hamburgers, frites, snacks, boissons. En termes d’approvisionnement pour les ingrédients, l’entreprise travaille avec plusieurs fournisseurs pour différents types de produits et importe certaines matières premières qui ne sont pas disponibles sur le marché local.

Les débuts de Urban Fuxion ont été un succès et l’entreprise a attiré une grande clientèle dans la ville de Lagos. Cependant, Bolarinwa Kamson fait face à des difficultés sur le terrain. En effet, ses camions-restaurants ne sont pas toujours la bienvenue sur certains territoires. « Parfois, la police vous dérange, les Omoniles (mot yoruba pour propriétaires de terrain) vous dérangent. A cela s’ajoute la concurrence, la nourriture se vend partout et c’est une compétition pour nous, » a-t-il précisé. Toutefois, le jeune homme a trouvé le moyen de surmonter ces difficultés en choisissant des emplacements standards dans la semaine. Il cible également le devant des clubs où il vend ses produits jusqu’à 5h du matin.

L’enthousiasme de la clientèle rassure le fondateur qui souhaite désormais étendre son activité dans les villes de Port Harcourt et d’Abuja, et plus tard, viser le marché africain de la restauration mobile.

Aïsha Moyouzame