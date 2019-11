Au Maroc, Fadwa Moussaif transforme les déchets textiles en tapis écologiques

(Agence Ecofin) - Fadwa Moussaif est la fondatrice de Boucharouette Eco-Creation (B.E.C), une entreprise spécialisée dans la fabrication des tapis écologiques tissés à la main. Elle utilise comme matière première les restes de tissus qui proviennent des industries textiles.

Après avoir effectué des recherches pour un projet d'école, Fadwa Moussaif découvre que dans les 12 villages qu’elle a visités, au moins 50% des femmes connaissaient l'art de la fabrication de tapis Boucharouette, mais utilisaient des vêtements usés qui ne permettaient pas d’avoir un rendu de qualité.

Le tissage des tapis est pratiqué par plus de 30 000 femmes marocaines des zones rurales. Mais seulement 15% en font une activité commerciale. Par ailleurs, les industries du textile rejettent plus de 205 000 tonnes de déchets par an, et seulement 8% sont recyclés. Fadwa Moussaif a vu en ces deux activités une opportunité de donner une seconde vie aux déchets textiles tout en offrant une indépendance financière aux femmes artisans.

Boucharouette Eco-Creation offre à sa clientèle un produit décoratif traditionnel. Le client peut choisir parmi une variété de fonctions personnalisables telles que les couleurs et les dimensions. Les produits sont vendus via les réseaux sociaux, un site Web, et des expositions.

La jeune entrepreneure souhaite avoir une chaîne de boutiques dans tout le pays avec au moins 50 femmes locales produisant 300 m2 de produits par mois.

Aïsha Moyouzame