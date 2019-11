Achiri Arnold Nji crée SafeTraveler, l’application qui veille à la sécurité routière au Cameroun 

(Agence Ecofin) - SafeTraveler est une application mobile qui permet de surveiller la conduite des chauffeurs de bus, à distance et en temps réel. C’est une plateforme qui fonctionne grâce à un système de localisation et d’analyse de données pour contrôler en direct la vitesse d’un véhicule et sa trajectoire. En plus de signaler toute conduite dangereuse par téléphone, l’application a un système d’alerte qui signale automatiquement les accidents aux urgences et aux proches des victimes.

Mais l’innovation de SafeTraveller est que cette application fait aussi office de boite noire, en enregistrant toutes les informations pour établir les circonstances d’un accident. SafeTraveller est à la fois une application de surveillance pour les agences de transport, et un système d’alerte des secours pour les passagers.

« Voici l’appli, c’est très simple : vous rentrez le point de départ du bus et votre destination, puis le voyage peut commencer. » renseigne Achiri Arnold Nji, le développeur de Traveller.

Selon l’OMS, les accidents de la route tuent plus que le paludisme au Cameroun. Le jeune développeur ambitionne donc de transformer son application en un outil d’anticipation des accidents pour réduire la mortalité routière.

En 2018, SafeTraveller a pu faire un petit chiffre d’affaire de 400 000 francs CFA grâce à la version Pro qu’elle propose aux agences de transport. L’application, disponible sur Android, a déjà été téléchargée plus de 5000 fois et 500 véhicules ont été enregistrés.

Aïsha Moyouzame