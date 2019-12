Togo : une machine d’extraction du jus de noix de palme facilite le quotidien des ménages

(Agence Ecofin) - Edouard Akakpo-Lado est un jeune technicien qui développe des machines de transformations agroalimentaires. Son invention la plus connue, le « Merlinox », est un dispositif qui sert à presser les noix de palme et permet l’obtention de plusieurs produits dérivés du palmier comme l’huile de palme ou encore le jus de noix de palme. La machine est constituée d’un moteur, d’un tambour, d’une cuvette dans laquelle s’effectue le broyage des noix, ainsi que d’une autre permettant de recueillir le jus.

Après avoir remarqué la peine que se donnaient les ménagères pour extraire le jus de noix de palme, il décide d’inventer cette machine pour faciliter la préparation des recettes traditionnelles à base de noix de palme, très prisées en Afrique. « Pour 3 kilogrammes de noix de palme, 5 minutes suffisent. Il suffit de verser les noix dans la cuvette et d’y ajouter de l’eau 5 minutes après et « Merlinox » vous donne directement le jus de la sauce. Mais si vous voulez des noix concassées pour la préparation de l’huile blanche, vous pouvez prolonger l’opération, ou alors vous versez les noix fraîches et la machine vous les pile pour la fabrication de l’huile rouge », explique Edouard Akakpo-Lado.

Le premier prototype de « Merlinox » a été mis en place en 2012 et a subi des améliorations jusqu’à 2016, la date de finalisation et de commercialisation de la machine. Elle a été exposée dans plusieurs foires et salons nationaux et a valu à l’inventeur une médaille de Chevalier de l’Ordre National du mérite décerné par le gouvernement togolais.

Pour rappel, Edouard a conçu d’autres machines notamment l’Araricomax (décortiqueuse de fruits à coque), le Conpalmi (concasseur de noix de palme) et le Foyeco (fourneau amélioré écologique). Toutefois, son entreprise a besoin de soutien financier pour se développer. Le jeune inventeur fait appel aux partenaires financiers en vue d’atteindre son objectif d’ici à 5 ans.

Pour plus d’informations : N° de téléphone : +228 99 00 36 20 / 92 94 06 69

akakpoladoe@gmail.com

Aïsha Moyouzame