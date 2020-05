Nigéria : A 25 ans, cette entrepreneure est devenue millionnaire grâce à la vente de poisson fumé en sachets

(Agence Ecofin) - Olubunmi Aderinsola Yahya (photo) est la fondatrice de Bspice Products and Services Limited, une entreprise qui élève et commercialise du poisson sous formes diverses et des produits dérivés. Du poisson fumé en sachet, en poudre et de l’huile de poisson.

Lors de ses études en aquaculture à l’université d’Ibadan au Nigéria, elle constate que cette filière n’est pas très prisée par les jeunes de sa génération. Pour améliorer l’image du secteur, elle se donne pour objectif de le moderniser en proposant du poisson transformé. Elle mise sur l’emballage du poisson fumé, généralement vendu dans les marchés sans emballage.

Olubunmi Aderinsola Yahya s’inspire d’une expérience académique qui permettait aux étudiants de cette filière de monter de petits projets de vente de poisson pour se faire une clientèle et créer son entreprise. Aujourd’hui, la jeune femme emploie plusieurs personnes et exploite six étangs d’une capacité d’environ 1 500 silures. En 2019, Bspice Products and Services Limited a réalisé un chiffre d’affaires mensuel estimé à plus de 2 millions de nairas.

Grâce à son initiative de proposer du poisson fumé dans un emballage industriel, la filière de l’aquaculture à l’Université d’Ibadan a réussi à attirer de nouveaux étudiants et à nouer des partenariats avec des organisations de développement.

Aïsha Moyouzame