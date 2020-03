Au Gabon, Jessica Medza Allogo devient millionnaire grâce à ses pots de confitures

(Agence Ecofin) - Jessica Medza Allogo est la fondatrice de « Les Petits pots de l’Ogooué », une entreprise qui évolue dans le secteur de l’agroalimentaire au Gabon. Elle commercialise des pots de confitures à l’ananas, à la mangue, au fruit de la passion et à la papaye.

Cette ancienne ingénieure pétrolière a décidé de quitter son travail pour se lancer dans l’industrie agroalimentaire locale. En 2016, elle s’inspire de recettes sur internet pour fabriquer ses premiers pots dans sa cuisine, et le succès est immédiat. Deux années plus tard, Jessica a distribué plus de 14 000 pots au Gabon.

Si pour beaucoup, les pots de confitures de Jessica sont encore assimilés à des produits de luxe en raison de leur prix (5 000 FCFA, soit un peu plus de 9 dollars le pot de 250 g), elle explique que le processus de production, l’esthétique et le goût doivent être pris en considération.

« Il y a les charges de production, quand on sait par exemple que les fruits coûtent plus cher que le sucre. Donc, quand on fait des produits très fruités et moins sucrés, les prix de revient sont beaucoup plus élevés qu'une confiture moins fruitée ». Chaque petit pot contient en effet 70% de fruit, précise-t-elle sur La Tribune Afrique.

En 2017, Jessica a réalisé un chiffre d’affaires de 60 millions FCFA (environ 105 000 dollars), sur le seul marché gabonais. Ses pots sont distribués dans les supermarchés, les restaurants, les épiceries, les boulangeries et les boutiques du pays.

A présent, elle envisage de tisser des partenariats internationaux avec des entreprises qui pourront représenter sa marque. Elle a déjà exposé ses pots au Cameroun, au Maroc et en France.

Aïsha Moyouzame