Kenya : Une application traduit le programme scolaire en langues autochtones pour les communautés rurales

(Agence Ecofin) - L’application M-Lugha traduit le programme scolaire kényan dans les différentes langues locales. Elle peut être installée sur un téléphone ou sur une tablette éducative. Grâce à elle, les enfants des zones rurales peuvent accéder au programme scolaire partout et à tout moment, dans 19 langues.

Abdinoor Alimahdi (photo, à gauche), le concepteur de M-Lugha, affirme que la politique linguistique des programmes scolaires au Kenya stipule que les enfants en zones rurales doivent être instruits dans leurs langues maternelles. Cependant, ces programmes sont disponibles uniquement en Anglais et en Swahili. Pour résoudre le problème, il s’est associé aux enseignants et a réussi à créer un contenu numérique basé sur les langues maternelles et conforme au programme scolaire kényan.