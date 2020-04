L’Ivoirienne Nicole Fatou Ba propose des goûters prêts à emporter à base d’aliments locaux

(Agence Ecofin) - Nicole Fatou Ba est une entrepreneure évoluant dans le secteur de l’agroalimentaire en Côte d’Ivoire. Elle est la fondatrice de Afro Goûter, une entreprise qui confectionne des goûters prêts à emporter. Elle revisite les mets africains en proposant des biscuits de baobab, de la bouillie de mil, du bissap, des toffees, et bien d’autres spécialités culinaires locales.

Afro Goûter est né du désir d'offrir des goûters africains aux enfants et aux personnes pressées. « En tant qu'Africaine, j'ai toujours aimé les goûters de chez nous, mais en tant que mère je n'arrivais plus à acheter ceux vendus en bordure de route pour mes enfants et moi-même » explique Nicole Fatou Ba sur le magazine Elle CI.

En Côte d’Ivoire, beaucoup de parents (des travailleurs pour la plupart) n’ont pas toujours le temps de préparer le goûter pour leurs enfants en période de classes. Ils achètent le goûter directement chez des vendeurs installés au coin de la rue. Le cadre peu hygiénique de ces restaurants de fortune est l’un des problèmes que Afro Goûter résout, en misant sur l’hygiène et le packaging des produits.

A long terme, Nicole Fatou Ba espère vulgariser le savoir-faire en matière de goûter africain.

Aïsha Moyouzame