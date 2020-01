Cameroun : Jeannette Angoun veut développer la filière locale de l’élevage des poissons

(Agence Ecofin) - Jeannette Angoun, ingénieure de conception halieute, est à l’initiative de Scoop Agha, une ferme piscicole basée à Obala, dans la région du Centre au Cameroun. Elle répond aux questions de l’Agence Ecofin sur son projet de développer le secteur piscicole.

Agence Ecofin : Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de votre entreprise ?

Jeannette Angoun : Je me suis spécialisée en aquaculture, et je suis chef d’atelier piscicole à la ferme de Bilone de l’Institut Agricole de la commune d’Obala. Je suis également chargée des formations en pisciculture dans les programmes de l’Institut Supérieur d’Obala, et j’ai entamé mon nouveau projet Scoop Agha, soutenu par l’incubateur Sunny Startup.

Scoop Agha est une coopérative composée de 10 membres spécialistes dans l’élevage halieutique et actifs entre la région du Centre et la ville de Douala, au Cameroun. C’est une structure composée principalement de bassins d’élevage de poisson comme les silures et les poissons de table. Le projet de production moderne de silures consiste au grossissement d’alevins du silure pendant 4 mois pour l’atteinte d’un poids moyen de 400g. Ledit projet se déroulera dans la région du Centre, au Cameroun.

Agence Ecofin : Quel problème votre projet veut-il résoudre au Cameroun ?

Jeannette Angoun : Face à l’un des plus grands défis de notre temps, à savoir l'atteinte de la sécurité alimentaire d’ici 2050, selon la FAO, au Cameroun, la pisciculture n'offre que 1000 tonnes de poisson pour un potentiel estimé à 100 000 tonnes. Les importations de poissons congelés dans notre pays sont estimées à près de 270 000 tonnes par an pour une demande nationale de 400 000 tonnes par an. C’est dans cette optique que ce projet se donne comme objectif de produire 3420kg de poissons par cycle, soit 10 260 kg par an.

Agence Ecofin : Quelle est votre stratégie de vente ?

Jeannette Angoun : En plus de la vente de nos produits, chaque mois nous organisons des barbecues afin de lever les fonds nécessaires au développement du projet et à l’investissement des lieux. Nous faisons également des grillades pour présenter des produits innovants tels que des saucisses de poisson.

Agence Ecofin : Quelle est la plus-value de votre projet par rapport à la concurrence ?

Jeannette Angoun : La concurrence directe est constituée des producteurs locaux qui pratiquent généralement l’activité en temps partiel, sans aucune technicité professionnelle. Leur poisson est généralement vendu à 2500 FCFA le Kg or, nous l’offrons à 2000 FCFA. Nous innovons également en proposant des produits à valeur ajoutée tels que les saucissons de poisson, et les grillades que nous organisons pour faire découvrir les produits de l’aquaculture aux consommateurs.

Agence Ecofin : Comment comptez-vous étendre votre activité ?

Jeannette Angoun : dans un avenir proche, nous comptons obtenir l’appui nécessaire au développement de notre projet. Cet appui sera réparti principalement dans l’approvisionnement en matières premières, les fournitures et les charges du personnel. Nous allons lancer des séminaires de formation en pisciculture afin de transmettre la technicité à tous ces pisciculteurs en activité, et ceux qui souhaitent entreprendre dans le domaine. Nous projetons également d’agrandir notre équipe en recrutant un technicien, un vigile et un ouvrier, pour avoir une main d’œuvre qualifiée, à l’image des produits que nous vendons déjà et du projet que nous souhaitons mettre en place.

Pour contacter Jeannette Angoun :

Email : angounj@gmail.com

Entretien réalisé par Aïsha Moyouzame