En Tunisie, Khadija Jallouli conçoit un véhicule adapté aux personnes en situation de handicap

(Agence Ecofin) - HawKar est un véhicule électrique sur mesure conçu pour les personnes à mobilité réduite. C’est un véhicule abordable et capable de répondre aux besoins des personnes handicapées au quotidien. Il est couvert et plus sécurisé qu’un fauteuil et est équipé d’un système d’aide à la conduite qui permet de s’adapter à différents types de handicap physique.

« Ce véhicule est compact, on peut même le garer perpendiculairement au trottoir pour que le conducteur puisse se retrouver directement sur la chaussée à sa sortie du véhicule.» précise Khadija Jallouli, fondatrice de HawKar.

Khadija Jallouli est aussi une personne à mobilité réduite qui a toujours eu du mal à être indépendante. Après ses études, elle a décidé de résoudre le problème de la mobilité des personnes handicapées aux côtés de Seifeddine Aïssa, son collègue. En effet, peu de services sont prévus pour les personnes à mobilité réduite. « Ils utilisent généralement ce qui existe même si l’infrastructure et les transports en commun ne sont pas adaptés pour les personnes handicapées. Ils achètent des scooters électriques qui ne sont pas couverts et qui ne sont pas faits pour les longues distances. Pour les plus riches, ils achètent des véhicules adaptés qui coûtent le prix du véhicule en plus du coût des adaptations. » explique Khadija Jallouli.

Créée en 2018, la jeune startup aimerait pouvoir vendre ses premiers véhicules au plus tard en 2020. La vision des fondateurs d’ici à 5 ans c’est d’avoir des clients dans plusieurs pays d’Afrique. Selon le site StartupBRICS, le projet HawKar a levé environ 48 720 € répartis en don, subvention et accompagnement technique, auprès de leurs partenaires. Khadija Jallouli et Seifeddine Aïssa ont encore besoin de 525 100 € pour mener à bien leur projet.

Aïsha Moyouzame