Cameroun : Danielle Akini forme les enfants à la programmation informatique, dès 4 ans

(Agence Ecofin) - Danielle Akini est une entrepreneure qui évolue dans le domaine de l’informatique au Cameroun. Elle a fondé Genius Centers, une startup spécialisée dans la programmation informatique pour les enfants de 4 à 17 ans. Genius Centers propose des boxes d’apprentissage qui permettent de travailler hors connexion sur la conception des jeux vidéo, la création d’application ou le codage.

L’objectif de Genius Centers est d’utiliser l’outil informatique pour développer la créativité des enfants et des adolescents. « Nous stimulons la créativité et le leadership des jeunes grâce à nos ateliers d'initiation en ingénierie informatique, en robotique et entrepreneuriat. Pour y parvenir, Genius Centers met également à disposition des apprenants une plateforme de e-learning (Genius eLab), contenant des cours interactifs dans une interface ludique et communautaire, spécialement adaptée à l'âge de l'apprenant», explique la promotrice sur Sputnik .

La clientèle de Genius Centers est constituée de particuliers et d’établissements scolaires, publics et privés. La formation payante comprend des stages pratiques et des cours théoriques disponibles sur une application.

En 2019, Genius Centers avait déjà formé plus de 4000 enfants au Cameroun, au Tchad et en France. L’entreprise emploie environ 13 personnes et a signé une convention avec l’éducation nationale au Cameroun.

Aïsha Moyouzame