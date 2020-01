Mali : Coumba Diakité recycle les pneus usés en meubles de maison

(Agence Ecofin) - By'recycl est une entreprise spécialisée dans la récupération des pneus usés. Ces pneus sont transformés en mobiliers de maison tels que des fauteuils, des poufs, des meubles de rangement et des tables.

La fondatrice de By’Recycl, Coumba Diakité, explique que ce projet est né d’une envie de réduire la pollution par les pneus, au Mali. Pour y arriver, la jeune entrepreneure autodidacte s’inscrit sur une plateforme en ligne où elle apprend progressivement à recycler les pneus. Sa formation achevée, elle entame sa petite activité à Bamako, la capitale du Mali.

La clientèle de By’Recycl est principalement constituée des hôtels et des entreprises. Cependant, la jeune entrepreneure encore à ses débuts et elle doit encore étoffer son carnet de commandes. Elle mise tout de même sur son statut de membre du groupe des 54 femmes distinguées en 2019 par le forum Women in Africa (WIA) pour voir son business s’élargir.

Selon lemonde.fr, l’entreprise de Coumba Diakité recycle déjà une cinquantaine de pneus par mois.

Aïsha Moyouzama