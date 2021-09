Les Béninois Aurelle Noutahi et Basile Barrincio créent une alternative africaine à Google Images

(Agence Ecofin) - Trouver des images libres de droit montrant des Africains dans des situations de la vie courante pour illustrer des documents est un défi pour les créateurs de contenu africains. Iwaria propose une banque d’images propre à l’Afrique, jusqu’ici sous-représentée sur les plateformes existantes.

Iwaria, la première banque d’images dédiée à l’Afrique, propose des photos authentiques et de haute qualité sur la vie courante sur le continent. Les photos couvrent des domaines tels que le travail formel et informel, la nature, les cultures, la nourriture, les start-up, et autres. Elles sont gratuites et sous licence Creative Commons Zero, ce qui aide les créateurs à trouver des illustrations pour tout type de projet, notamment des blogs, de la peinture numérique, du design graphique ou du journalisme.

Deux jeunes créateurs béninois, Aurelle Noutahi et Basile Barrincio, sont les concepteurs d’Iwaria. Le duo d’entrepreneurs qui milite pour la photographie inclusive a constaté qu'il n'était pas aisé de trouver des photos typiquement africaines pour illustrer un article de blog ou faire des créations graphiques.

« Lorsque vous trouvez des photos sur internet, les images ne correspondent pas aux contextes et environnements africains, et les modèles n'ont pas les caractéristiques physiques africaines », explique Basile, le directeur technique.

Le nom de la plateforme est une invitation à découvrir le continent. Iwaria est une contraction de ‘’Iwari’’ qui signifie ‘’Viens découvrir’’ en langue yoruba, le dernier ‘’A’’ représentant l’Afrique. Fin 2019, Google a mené un audit sur la diversité pour s’assurer de représenter authentiquement ses utilisateurs, en particulier ceux issus de communautés traditionnellement défavorisées.

« Nous avons constaté que nous n'étions pas à la hauteur, avec des annonces qui penchaient vers les blancs et les hommes. Nous savions qu'il était temps de mettre à jour nos créations pour mieux refléter le monde dans lequel nous vivons, en mettant en scène des individus divers issus d'un large éventail de communautés ».

Pour les développeurs web et les créateurs de contenu africains, la plateforme participative Iwaria répond au besoin d’images contextualisées appropriées. N’ayant pas toujours les moyens d’organiser et de payer des séances photos personnalisées, ils consultent la banque d’images pour illustrer leurs créations et satisfaire leurs clients.

#IwariaContest #CérémonieDeRemiseDePrix



Le 21 août 2020, nous avons eu le plaisir de rencontrer nos trois lauréats pour leur remettre leurs prix. Pour rappel, le concours de photographie mobile lancé en mars 2020 fait la promotion de la femme africaine, belle et travailleuse. pic.twitter.com/wkfCOPjRTm — Iwaria (@Iwariapic) August 22, 2020

Iwaria compte actuellement environ 500 contributeurs qui y partagent leurs images. La start-up a également lancé Iwaria Contest, un concours de photographie dont le but est de soutenir la création de contenus visuels libres de droits, spécifiques au continent africain.

Aïsha Moyouzame