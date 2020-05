Au Nigéria, la start-up Helium Health propose des services de santé numérisés

(Agence Ecofin) - La start-up Helium Health a conçu un système qui permet de numériser les opérations médicales au Nigéria. Sa solution connue sous l’appellation « EMR/HMIS » permet de gérer les dossiers médicaux des patients.

Helium Health propose entre autres services Helium Teleclinic, une plateforme qui permet aux hôpitaux de consulter les patients à distance, HeliumPay, une solution de facturation et de paiement, Helium Cover, un service de gestion de la clientèle, des tarifs et des réclamations, etc.

Le service de la start-up fondée par Adegoke Olubusi, Tito Ovia et Dimeji Sofowora est utilisé par 5 000 docteurs et 500 000 patients en Afrique de l’Ouest. L’offre de Helium Health accroît l'efficacité des opérations médicales et améliore les résultats sanitaires.

Pour rappel, Helium Health a levé 10 millions de dollars de financement le 7 mai 2020 pour étendre sa présence sur ses marchés et en conquérir de nouveaux.

Aïsha Moyouzame