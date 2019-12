Tunisie : la startup Smart Box propose des constructions à partir des containers abandonnés

(Agence Ecofin) - Smart Box Containers Industry est une start-up qui recycle des containers maritimes pour la construction des logements, des postes de surveillance, des bureaux, des écoles et des hôpitaux. Ce style de construction est appelé cargotecture et a déjà fait ses preuves un peu partout dans le monde.

Mahmoud Belghith est le jeune entrepreneur à la tête de Smart Box. Après ses études en génie civil, il a voulu apporter une solution à la fois économique et écologique dans le secteur du bâtiment. Pour y arriver, il s’entoure d’une équipe de jeunes professionnels du domaine. « Nous avons développé ce concept et nous avons commencé notre aventure par un produit original, unique et très pratique : le Security Box dédié à l’armée et à la police. C’est un poste de surveillance de 15 mètres carrés aménagé et équipé en électricité, climatisation, sanitaires, caméras, wifi et vestiaires, fabriqué et livré en seulement 20 jours et à installer n’importe où. » se réjouit-il.

Selon les informations de Startup Info, la particularité de Smart Box est que cette entreprise propose sa gamme de constructions écologiques à un prix largement inférieur aux constructions traditionnelles, soit 40% moins chère que les autres types de construction. Un prix justifié par la disponibilité de la matière première utilisée.

La clientèle de Smart Box est constituée des particuliers, des personnes qui souhaitent construire leurs maisons en containers ou juste ajouter une extension dans leurs jardins, et des personnes qui veulent construire un logement de repos (à la campagne, à la plage, à la montagne ou en forêt). On y trouve également des professionnels pour les entreprises qui décident de construire leur siège social en conteneurs.

Avec cette méthode de construction, Smart Box Containers Industry pourrait ouvre la danse à une solution de construction moderne et écologique adaptée aux pays en voie de développement.

Aïsha Moyouzame