Faire ses courses en ligne à Abuja : une bonne idée à reproduire ailleurs

(Agence Ecofin) - Belle.ng est un supermarché virtuel qui offre un service complet d’achat et de livraison de produits de consommation courante dans la ville d’Abuja, au Nigéria. La nouvelle plateforme propose plus de 6000 articles parmi lesquels des denrées alimentaires, des cosmétiques et des médicaments.

Sur la plateforme, les articles sont répertoriés en fonction de leur disponibilité dans chaque localité d’Abuja. L’idée c’est de pouvoir assurer la livraison des commandes en moins d’une heure.

Ani Enyinnaya est le jeune entrepreneur à la tête de cette initiative. Pour lui, ce projet permet avant tout de réduire le grand nombre d’intermédiaires qui augmentent les prix de base des produits. Il réalise son bénéfice sur le service de course et de livraison des commandes.

L’entreprise a commencé à enregistrer ses premiers clients en octobre 2019, quelques jours après le lancement de la plateforme.

La demande grandit et rassure Ani Enyinnaya qui envisage déjà d’étendre son projet dans tout le pays.

Aïsha Moyouzame